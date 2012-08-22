〔新债招标〕中国10年国债利率攀高,宽松政策显迟疑债市需求呈疲态(更新版)

(新增交易员评论及细节)

* 10年期国债中标利率3.39%,明显高于预期

* 首场投标倍数1.35倍,创今年同期国债最低

* 货币政策的运用仍显迟疑,债市需求呈现疲态

路透上海8月22日电---中国财政部周三招标发行的10年期国债利率显着高于预期,投标倍数亦创出今年同期国债中最低.宏观经济步入低位运行阶段,央行对宽松货币政策的运用仍显迟疑.连日来资金紧绷等因素令债市表现疲态,亦严重影响本期债投标热情.

10年期国债是债市风向标.分析人士指出,本期债招标结果显着弱于预期,将对二级市场形成打击,并严重影响投资者信心.机构本身承受国债最低投标限额考核压力,已处低位的投标倍数存有较大"水分",疲弱需求可见一斑.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的300亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.39%,明显高于市场预测均值,边际(最优)中标利率为3.44%;首场投标倍数为1.35倍.此前市场利率预测均值为3.34%,预测区间为3.30%-3.40%.

"10年是基准,(发行利率)上这么多,估计市场信心会受到比较大的打击.整体要往上走,浮亏又要加大了."北京一券商交易员表示.

新债利率定位多参考二级市场.不过上述交易员认为,该债多是投资户参与,其在二级市场上的交易相对较少,对二级市场价格不一定认可.参照交易价格投标,"容易拍飞了".

债市疲态一方面源于央行在宽松货币政策运用的力度显然低于市场预期.同时,投资者亦对未来通胀心存忌惮.该交易员表示,7、8月份可能已是年内通胀的低点,未来消费物价指数(CPI)将上行,幅度虽不会过大,但一旦突破3%对投资者而言压力仍大.

对于后市表现,上海一券商分析师并不那么悲观.他认为,宏观基本面并没有太大变化.目前债市调整与前期收益率快速下行有关,投资者操作趋于谨慎.只要央行能适时下调存款准备金率,债市收益率能回落.

二级市场上,剩余期限9.76年的国债120009CN120009=CFXM最新双边报价为3.4000%-3.3800%.银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率约3.3578%.

今日招标的新债为财政部今年第15期记账式附息国债,按半年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债8月23日开始发行并计息,8月27日发行结束,8月29日起上市交易.(完)