日韩岛屿争端尖锐 日本或打经济牌

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月21日电---日本周二称，正考虑针对与韩国岛屿争端，采取外交行动以外的手段，这意味着日本可能采取非常步骤，将两国间僵局延伸至经济领域。

日本财务大臣安住淳上周五表示，日本可能不再延长与韩国紧急货币互换协议，该协议于去年达成，将于今年10月到期。

日本媒体还揣测，日本可能取消购买韩国政府债的计划。

日本内阁周二召开会议，商讨如何就韩国总统李明博本月稍早访问争议岛屿作出回应。

日本内阁官房长官藤村修称，首相野田佳彦要求内阁，除通常外交渠道外，考虑其他措施应对这一争端。

在李明博登上独岛(日本称"竹岛")后，日本召回驻韩国大使。

安住淳取消了原定本周的首尔之行，日本政府还推迟了另外两次原定本月底的日韩部长级会晤。

日本曾表示，将就日韩岛屿争端诉诸国际法庭。但日本若果真就与邻国争端打"经济牌"，还是非常罕见的。

日本上智大学教授Koichi Nakano表示："他们是这么说了，但我不确定他们是否真的会将威胁付诸实施。说起来容易。"

Nakano称，媒体批评民主党在应对与邻国争端时太过软弱，而民主党看来对这些批评有点反应过度了。(完)