〔汽车产业〕若日本加入自贸协定,美国汽车行业将丢失数千工作--研究

路透华盛顿8月21日电---周二公布的一项研究警告称,若允许日本加入拟议中的自由贸易协定,则美国汽车行业将丢掉2,600个岗位,整体经济将进一步损失数以千计的就业机会.这项自贸协定是美国总统奥巴马贸易议程的核心内容.

美国汽车贸易政策委员会(American Automotive Policy Council)负责人Matt Blunt告诉记者,"我们坚信,与日本达成自贸协定,将锁定目前日本单方面享有的贸易利益,而美国汽车业将以工作机会减少作为代价."

"在我们复苏的切实重大关头,这将给我国汽车行业和汽车工人造成打击,"Blunt称.

本次研究由福特汽车(F.N)资助,该公司已带头引领美国汽车行业抵制日本加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的谈判.研究由位于密西根的汽车研究中心安排进行.

TPP谈判的参与方目前包括美国、澳洲、新西兰、越南、马来西亚、新加坡、文莱、智利和秘鲁几国.加拿大与墨西哥将于未来数月正式加入谈判.

这些国家下月将在弗吉尼亚举行第14轮谈判,但距离最终敲定协议恐怕还有一年时间.

日本2011年向美国市场出口约150万辆轿车,而对于进口汽车并不征收关税.

然而福特称,日本政府仍在实施一些监管和其他方面的"非关税壁垒",将大多数外国汽车挡在国门之外,过去还曾经大举干预汇市以提高本国汽车厂商的竞争力.

此项研究估计,若取消美国针对进口日本汽车征收的2.5%关税,将帮助日本对美国的汽车出口量增加10.5万辆,直接导致"美国损失2,600个汽车制造岗位";此外作为美国汽车企业供应商的制造和服务业者将失去另外9,000个工作岗位;而收入下降将导致美国整体经济再流失14,900个就业机会.

该研究还称,若日圆/美元大幅贬值,则日本加入自贸协定直接导致的美国汽车业就业岗位损失将增至9,120个,供应商和整体经济还将失去82,394个就业机会.

日本去年表示,有兴趣加入跨太平洋伙伴关系协定的磋商.但美国奥巴马政府敦促日本首先应在修改多项引发争议的贸易规定方面取得进展,包括汽车市场壁垒.

日本汽车制造商协会驻华盛顿办公室主任Bill Duncan则对该项研究提出质疑.

"很明显,这一研究要么是错误的,要么就是以偏概全.日本汽车厂商在美国销售的汽车有70%是在北美生产的,其中大部分是由美国工厂的美国工人制造出来的."Duncan说.

日本汽车制造商从美国出口的汽车数量越来越多,"通过与日本和其他亚洲贸易伙伴签订全面贸易协议来减少壁垒,只会进一步增强这一趋势并增加美国的就业岗位."Duncan指出.(完)