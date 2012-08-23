《中国债券市场每日交易备忘》--8月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部400亿元人民币三个月期国库现金定存9:00-9:30招标
上海市44.5亿元五年期地方政府债9:50-10:30招标
上海市44.5亿元七年期地方政府债9:50-10:30招标
五矿集团20亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和中金公司主承
天津市建工集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
上海外高桥集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行及浦发银行主承
南方工业集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及兴业银行主承
长园集团(600525.SS)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
山推股份(000680.SZ)5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
江苏阳光集团7.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
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二、新债上市:
华能澜沧江水电公司20亿元一年期短融041253047,票面利率3.96%
新疆农资集团4亿元一年期短融041260048,票面利率5.10%
扬州汇银家电3.9亿元三年期中票1282294,票面利率6.30%
福建轻纺控股7亿元五年期中票1282293,票面利率7.10%
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三、缴款:
华侨城集团30亿元四个月期超短融
中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三个月期短融
大连集装箱码头公司1.6亿元九个月期短融
南昌市政公用投资控股公司5亿元一年期短融
宁波富邦控股集团4亿元一年期短融
上海远洋渔业4.5亿元一年期短融
江阴市新国联投资发展公司4亿元两年期中票
云天化集团10亿元五年期中票
肥城矿业集团13亿元五年期中票
首都机场集团51亿元五年期中票
辽宁忠旺集团10亿元三年期中票
台州银行15亿元三年期固息债1220015,票面利率4.70%
遵义道路桥梁工程公司18亿元八年期固息债1280241,票面利率7.15%
常州交通产业集团15亿元投资人选择权(5+2)固息债1280247,票面利率6.80%
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四、还本付息:
华夏银行(600015.SS)50.6亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债071303到期兑付,票面利率4.15%
华夏银行25.6亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)071304到期兑付,基本利差0.76%
财政部326.9亿元七年期固息国债070014付息,票面利率3.90%
农业发展银行195.2亿元10年期固息金融债100409付息,票面利率3.50%
江苏索普集团6.3亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1080093付息,票面利率3.91%
武汉凯迪控股投资公司10亿元10年期固息债1080094付息,票面利率6.12%
锦江国际集团20亿元三年期中票1082138付息,票面利率3.40%
国家开发银行300亿元30年期固息金融债110209付息,票面利率4.83%
国开行160亿元三年期固息金融债110247付息,票面利率4.33%
财政部代理236亿元三年期地方政府债119105付息,票面利率4.01%
财政部886.1亿元10年期固息国债120004付息,票面利率3.51%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--针对近期中国是否有降准的可能,央行周小川周三表示,不排除任何一种货币政策工具的
运用.[ID:nSB1738324]
--国务院副总理李克强日前表示,要继续贯彻执行房地产市场调控政策,抑制投机投资性需
求,增加普通商品住房供应,巩固调控成果,促进房地产市场长期平稳健康发展.[ID:nSB1739376]
--证监会正对证券公司资产管理业务管理办法进行修改.征求意见稿显示,今后券商集合资
产管理计划将取消行政审批,改为备案管理;资管业务投资范围拟增加中期票据、银行理财计
划、商品和利率衍生品等,并允许资产管理参与融资融券交易.[ID:nSB1739272]
--国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 冉莹/刘昕; 审校 康熙泽