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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 14:44 BJT

IAEA将与伊朗就核问题再次举行会谈

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Fredrik Dahl

路透维也纳8月21日电---国际原子能机构(IAEA)与伊朗外交代表周五将在维也纳召开会议，尝试劝服伊朗针对外界对其核武器研究的质疑作出回应。这距离双方上次谈判已时隔两个月有余。

IAEA发布简短声明证实将与伊朗代表在维也纳开会。周二早些时候，外交人士也对路透表示，预计双方会在周五再次会面。

这次会议的时间距离IAEA发布伊朗核问题最新季度报告仅剩几天，该机构的高级官员将出席会议。

如果伊朗能够做出让步，允许IAEA核查人员进入相关地点，接触相关人员和资料，将是伊朗能够借此影响IAEA报告内容的最后机会。

但西方外交人士称，预计本次会议不会有任何突破。

IAEA称，该机构首席核查员纳克厄特斯(Herman Nackaerts)和政策事务助理总干事格罗西(Rafael Grossi)将率团参加会议。(完)

--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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