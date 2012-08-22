埃塞俄比亚总理因病去世

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透亚的斯亚贝巴8月21日电---埃塞俄比亚政府周二宣布，该国总理梅莱斯·泽纳维（Meles Zenawi）在海外治疗时因病去世。
政府发言人西蒙（Bereket Simon）告诉记者：“总理在海外接受治疗，于午夜去世，他的遗体将送回埃塞俄比亚。”57岁的泽纳维与美国关系亲密，曾两次派兵进入邻国索马里，帮助镇压反抗力量，被西方国家视作打击伊斯兰武装分子的重要支柱。
西蒙透露，泽纳维原本在康复，但突然出现状况，被送至重症监护病房。
官方媒体称，副总理海尔马里亚姆·德萨莱尼（Hailemariam Desalegn）将代行总理职责。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透悉尼2月28日 - 美国小麦周二小涨，脱离上日触及的近一周低位 ，月线仍可能录得17个月最大涨幅，因预期市场对美国出口有强劲需求。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约本月累计涨逾4.5% ，或将录得2015年9月以来最大月线涨幅。 小麦价格总体而言受美国农业部稍早预估的出口强劲推动。 但小麦周一触及每蒲式耳4.38美元的近一周低点，因北半球产量前景乐观而承压。 主力大豆期货基本持平于2月初水准。 主力玉米期货本月累计上扬近3%，为连续三个月上涨。 美元今日盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带 来提振。 美国原油期货周二连续第二日上升，即便市场仍受美国增产左右，但石油输出国组织(OPEC)对减产协议的 高执行率提供支撑。 美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因特朗普表示，他会在周二就基建投资发表 “重大”声明。 以下为0216GMT报价： 合约
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本