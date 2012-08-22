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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 11:58 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘回落,因投资者对近期涨势获利了结

路透东京8月22日电---日本股市日经指数周三早盘下跌,因投资者对近期大幅涨势获利了结.对欧洲央行将很快采取行动化解欧债危机的预期高涨,推动了近期涨势.

投资者原本寄望欧洲央行会采取一些行动,但只见迹象不见行动已让他们失去耐心.

"这就是为什么投资者在今天锁定获利的原因,"法国巴黎银行驻东京股票和衍生品主管Kyoya

Okazawa说.

日经指数.N225下跌0.9%,至9,078.03点,令该指标股指跌破五日移动均线9,132.27和26周移动均线9,146.46.

东证股价指数.TOPX跌0.8%,至759.04点.早盘成交量不大,仅为过去90天全天日均值的37%.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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