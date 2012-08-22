〔中国债市动态〕现券收益率曲线整体上移,受新债招标结果高带动

路透上海8月22日电---中国银行间债市现券收益率曲线周三整体上移.稍早招标的十年期国债结果高于预期,令做空情绪愈加浓重.明日公布汇丰中国PMI初值,或将给动荡不安的市场提供一定方向.

交易员表示,资金面未缓,新债中标利率又高于预期,为市场本已脆弱的心理防线"雪上加霜".二级市场上,十年期国债收益率已上升3-4个点(bp),七年期品种收益率也有2-3个点的涨幅.

"十年期国债招的比较高,招标结束后,收益率就紧跟着涨起来了.本来市场就偏空,新债招标结果就成了(收益率上涨的)催化剂."上海一银行交易员称.

明日(周四)将公布8月汇丰PMI初值,上述交易员表示,作为预测8月各项主要经济数据的先行指标,如该数值较低,可能激起债券做多者"对经济下滑情况仍严重"的预期,债市或将获得一定利好助力.

业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币10年期国债,中标利率为3.39%,明显高于此前3.34%的市场预测均值.[ID:nSB1736048]

北京时间11:24,中国银行间市场七天质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS报在3.7984%,昨日收于3.7453%.

而二级市场上剩余期限约10年的国债120009券最新双边报价tCN120007=CFXM为3.4200%/3.3700%,而上日则收报于3.3700%/3.3001%(完)