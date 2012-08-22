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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 11:51 BJT

《全球市场》亚股受日本出口数据打压下跌,欧元企稳

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%,日经指数跌0.9%

* 欧元兑美元站稳在七周高位附近

* 7月日本出口降幅为六个月来最大,此前台湾、韩国均公布疲软贸易数据

* 中国经济放缓料将冲击必和必拓

路透东京8月22日电---亚股周三下跌,日本出口锐减点醒投资者有关欧债危机给该区域经济带来的风险.但欧元站稳,因寄望欧洲央行将采取行动遏制不断上扬的借贷成本.

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