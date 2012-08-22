〔中国货币市场〕隔夜回购利率明显回落,受益于央行逆回购放量驰援(更新版)

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月22日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三隔夜品种明显回落.受益于央行公开市场逆回购放量支援,流动性紧张格局暂时见到缓解,质押式回购短端利率应还有进一步下行的空间.
不过交易员也表示,央行依赖逆回购向机构"输血",短期场内资金虽无虞,但考虑外汇占款这一基础货币主要投放渠道减弱,降准又迟迟未有兑现等因素,资金中长期前景并不明朗.
"今天资金挺宽松啊,(央行)昨天放了很多钱."华东一银行交易员表示.
她并指出,七天和14天品种今日变化不大,七天期可能是因为需求不多,成交偏淡,开盘价又偏高的影响,"七天有点虚高了,14天跨月的,稍微有点紧,但没上周那么紧张了."
上海一券商交易员指出,短期资金面有央行的照顾,今日隔夜品种大幅回落至3.0%附近,但仍属偏高位置,"应该还会下来一点."
而考虑中长期资金面尚难预料,长期限品种今日需求不弱,长端利率或许会保持稳定,上海一银行交易员就提到,今日场内两个月到半年期的资金需求不少,可能大多是为了和银行发行的表外结构性产品期限匹配.
中国央行公开市场周二滚动逆回购规模明显扩大至2,200亿元人民币,操作期限延续七天和14天两个品种.另据业内人士周三透露,继周一后,公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限包括七天和14天,正回购为91天.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0910 3.5036 -41.26 3,352.82
七天CN7DRP=CFXS 3.7996 3.7453 5.43 424.68
14天CN14DRP=CFXS 4.5375 4.5578 -2.03 71.98
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0906 3.5055 -41.49 1,218.70
七天CHICNY7D=CFXS 3.8635 3.7479 11.56 85.70
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.6950 1.1300 156.50 407.84
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0000 2.9800 2.00 94.33
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2000 3.0150 18.50 3.30
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1228 3.5200 -39.72 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7982 3.7500 4.82 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.6600 4.6200 4.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0800 3.4900 -41.00 --
七天SHICNYSWD= 3.8000 3.7458 5.42 --
三个月SHICNY3MD= 3.6533 3.6508 0.25 --
==============================================================================(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速