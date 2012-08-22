〔中国货币市场〕隔夜回购利率明显回落,受益于央行逆回购放量驰援(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月22日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三隔夜品种明显回落.受益于央行公开市场逆回购放量支援,流动性紧张格局暂时见到缓解,质押式回购短端利率应还有进一步下行的空间.

不过交易员也表示,央行依赖逆回购向机构"输血",短期场内资金虽无虞,但考虑外汇占款这一基础货币主要投放渠道减弱,降准又迟迟未有兑现等因素,资金中长期前景并不明朗.

"今天资金挺宽松啊,(央行)昨天放了很多钱."华东一银行交易员表示.

她并指出,七天和14天品种今日变化不大,七天期可能是因为需求不多,成交偏淡,开盘价又偏高的影响,"七天有点虚高了,14天跨月的,稍微有点紧,但没上周那么紧张了."

上海一券商交易员指出,短期资金面有央行的照顾,今日隔夜品种大幅回落至3.0%附近,但仍属偏高位置,"应该还会下来一点."

而考虑中长期资金面尚难预料,长期限品种今日需求不弱,长端利率或许会保持稳定,上海一银行交易员就提到,今日场内两个月到半年期的资金需求不少,可能大多是为了和银行发行的表外结构性产品期限匹配.

中国央行公开市场周二滚动逆回购规模明显扩大至2,200亿元人民币,操作期限延续七天和14天两个品种.另据业内人士周三透露,继周一后,公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限包括七天和14天,正回购为91天.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0910 3.5036 -41.26 3,352.82

七天CN7DRP=CFXS 3.7996 3.7453 5.43 424.68

14天CN14DRP=CFXS 4.5375 4.5578 -2.03 71.98

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0906 3.5055 -41.49 1,218.70

七天CHICNY7D=CFXS 3.8635 3.7479 11.56 85.70

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.6950 1.1300 156.50 407.84

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0000 2.9800 2.00 94.33

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2000 3.0150 18.50 3.30

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1228 3.5200 -39.72 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7982 3.7500 4.82 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.6600 4.6200 4.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0800 3.4900 -41.00 --

七天SHICNYSWD= 3.8000 3.7458 5.42 --

三个月SHICNY3MD= 3.6533 3.6508 0.25 --

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