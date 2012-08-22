〔中国汇市〕人民币受中间价创两周新高带动早盘小升,但仍缺乏方向

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
* 人民币早盘小升,维持窄幅波动
* 欧元走强带动中间价创两周新高
* 关注国内进一步刺激经济政策
* 市场疑似出现美元走弱预期
路透北京8月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘小幅走升.隔夜非美元货币意外走强,带动人民币兑美元中间价创两周来新高.不过即期汇价交易区间维持窄幅波动,整体市场仍无主要方向.
交易员指出,最近市场相对较清淡,比较意外的是这几天欧元大涨,而市场似乎重新出现美元走弱的预期,带动人民币中间价走强.市场主要关注国内刺激经济政策动向,比如降息降准等,而欧元区动向亦牵动市场神经.
"大家对美元走弱有一个重新的预期,今天开盘看是有的.但美元买盘仍显得比较强,实际上,到6.3510的时候(美元)支撑还是挺强的."上海一银行交易员称.
北京时间12:44,人民币兑美元即期报6.3541元,上日收报6.3562元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3348元,昨日为6.3418.
该交易员并称,最近交易区间都比较窄,估计今天的交易区间就在6.3500-6.3550之间,"现在感觉整个国际(外汇)市场都比较没有方向,都比较薄,一方力量稍微大一点,就会朝那个方向走很远."
流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续维持高位,达1,320点;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4428/58,上日尾盘为6.4448.
北京时间12:47,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3555/95元,上日尾盘为6.3555元.
东京汇市欧元周三在亚洲市场持稳,上日则触及七周高点,投资人观望欧洲政策官员是否会采取行动来解决欧元区债务危机.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速