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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 16:59 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*五矿集团      200        20      3    8/23簿记建档  工商银行    AAA         8/24      8/27
                                                     中金公司    
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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天津市建工集团   6        3      12    8/23簿记建档    兴业银行    AA-       8/24      8/27
=============================================================================================
上海外高桥集团   8        4      12    8/23簿记建档    中国银行    AA+       8/24      8/27
                                                       浦发银行
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南方工业集团   108       18      12    8/23簿记建档    光大银行    AAA       8/24      8/27
                                                       兴业银行
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长园集团         6        3      12    8/23簿记建档    兴业银行    AA-       8/24      8/27
(600525.SS)
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昊华能源         5        5      12    8/24簿记建档  深圳发展银行  AA+       8/27      8/28
(601101.SS)
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甘肃公路航空    20       20      12    8/24簿记建档    浙商银行    AA+       8/27      8/28
旅游投资集团
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甘肃电力投资     8        8      12    8/24簿记建档    浦发银行    AA+       8/27      8/28
集团                                                       
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辽宁成大        25        5      12    8/24簿记建档    中国银行    AA        8/27      8/28
(600739.SS)                                                       
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江阴苏龙热电     6        6      12    8/24簿记建档    兴业银行    AA        8/27      8/28 
                                                       南京银行                                                      
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彩虹股份        16        8      12    8/27簿记建档    平安银行    AA-       8/28      8/29
(600707.SS)
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国家电网公司   100      100      12    8/28簿记建档    工商银行    AAA       8/29      8/30
                                                       兴业银行
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新疆建设兵团     5        5      12    8/28簿记建档    兴业银行    AA-       8/29      8/30
农十二师公司                                                       
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)
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*华能集团      30       15      10     8/29簿记建档    光大银行     AAA      8/30       8/31
                                                       交通银行
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*中国化工集团  25       25       5     8/29簿记建档    进出口行     AAA      8/31       9/3         
                                                       中国银行
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山推股份       15        5       5     8/23簿记建档    招商银行     AA+      8/24       8/27
(000680.SZ)                                               
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江苏阳光集团   15      7.5       5     8/23簿记建档    光大银行     AA       8/24       8/27
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三花控股集团    9        5       3     8/24簿记建档    招商银行     AA       8/28       8/29
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马钢集团       30       10       3     8/24簿记建档    建设银行     AA+      8/27       8/28
                                                       农业银行
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武钢集团      110       60       3     8/24簿记建档    工商银行     AAA      8/27       8/28
                                                       浦发银行
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都江堰兴市     10        5       5     8/24簿记建档    浦发银行     AA       8/28       8/29
投资公司                                               
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河南交通       43       20       5     8/24簿记建档     国开行      AA+      8/27       8/28
投资集团                                               
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北京国有资本  100      100       5     8/28簿记建档    中国银行     AAA      8/29       8/30
经营中心                                               北京银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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