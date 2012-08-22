《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月22日

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *五矿集团 200 20 3 8/23簿记建档 工商银行 AAA 8/24 8/27 中金公司 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 天津市建工集团 6 3 12 8/23簿记建档 兴业银行 AA- 8/24 8/27 ============================================================================================= 上海外高桥集团 8 4 12 8/23簿记建档 中国银行 AA+ 8/24 8/27 浦发银行 ============================================================================================= 南方工业集团 108 18 12 8/23簿记建档 光大银行 AAA 8/24 8/27 兴业银行 ============================================================================================= 长园集团 6 3 12 8/23簿记建档 兴业银行 AA- 8/24 8/27 (600525.SS) ============================================================================================= 昊华能源 5 5 12 8/24簿记建档 深圳发展银行 AA+ 8/27 8/28 (601101.SS) ============================================================================================= 甘肃公路航空 20 20 12 8/24簿记建档 浙商银行 AA+ 8/27 8/28 旅游投资集团 ============================================================================================= 甘肃电力投资 8 8 12 8/24簿记建档 浦发银行 AA+ 8/27 8/28 集团 ============================================================================================= 辽宁成大 25 5 12 8/24簿记建档 中国银行 AA 8/27 8/28 (600739.SS) ============================================================================================= 江阴苏龙热电 6 6 12 8/24簿记建档 兴业银行 AA 8/27 8/28 南京银行 ============================================================================================= 彩虹股份 16 8 12 8/27簿记建档 平安银行 AA- 8/28 8/29 (600707.SS) ============================================================================================= 国家电网公司 100 100 12 8/28簿记建档 工商银行 AAA 8/29 8/30 兴业银行 ============================================================================================= 新疆建设兵团 5 5 12 8/28簿记建档 兴业银行 AA- 8/29 8/30 农十二师公司 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *华能集团 30 15 10 8/29簿记建档 光大银行 AAA 8/30 8/31 交通银行 ============================================================================================= *中国化工集团 25 25 5 8/29簿记建档 进出口行 AAA 8/31 9/3 中国银行 ============================================================================================= 山推股份 15 5 5 8/23簿记建档 招商银行 AA+ 8/24 8/27 (000680.SZ) ============================================================================================= 江苏阳光集团 15 7.5 5 8/23簿记建档 光大银行 AA 8/24 8/27 ============================================================================================= 三花控股集团 9 5 3 8/24簿记建档 招商银行 AA 8/28 8/29 ============================================================================================= 马钢集团 30 10 3 8/24簿记建档 建设银行 AA+ 8/27 8/28 农业银行 ============================================================================================= 武钢集团 110 60 3 8/24簿记建档 工商银行 AAA 8/27 8/28 浦发银行 ============================================================================================= 都江堰兴市 10 5 5 8/24簿记建档 浦发银行 AA 8/28 8/29 投资公司 ============================================================================================= 河南交通 43 20 5 8/24簿记建档 国开行 AA+ 8/27 8/28 投资集团 ============================================================================================= 北京国有资本 100 100 5 8/28簿记建档 中国银行 AAA 8/29 8/30 经营中心 北京银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ===================================
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速