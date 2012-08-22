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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 12:53 BJT

〔东京美债〕美国公债价格上涨,交易商轧空空头仓位

路透新加坡8月22日电---美国10年期公债价格周三上涨,收益率(殖利率)也由三个月高点下滑,因美债上日在重要技术位再次获得支撑后,交易商轧空空头仓位.

10年期美债价格上涨8/32,收益率US10YT=RR报1.774%,较周二美国尾盘水平下跌约3个基点.

周二10年债收益率触及1.863%附近的三个月高点,因市场又开始臆测欧洲央行将采取行动降低西班牙与意大利借款成本,并缓解欧债危机,使得美国公债承压.

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