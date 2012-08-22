〔美国个股〕汉庭酒店欲借并购加速扩张,目前正与潜在收购目标洽谈-CEO

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透上海8月22日电---中国大型经济型酒店连锁企业--汉庭酒店集团(HTHT.O)周三表示,身处抗周期特性较强行业,国内宏观环境的转弱将令公司拓店及并购成本降低,目前公司已与数个潜在收购目标洽谈.
汉庭酒店执行董事长、首席执行官(CEO)季琦并称,近期完成收购中型酒店连锁品牌--星程后,未来公司希望借助并购加速扩张步伐,收购标的估值和业务互补性将是主要考虑因素.
"整个经济放缓对我们的影响不大,我们算是抗周期行业,业绩弹性不大."他指出,"(经济)冬天更长,说不定更好.我有柴火,足够的存粮,日子过得挺好.若我要卖棉袄,说不定卖的时间可以更长."
他表示,经济减速给国内商业地产带来了不利影响,汉庭可以趁低租赁合适物业,拓展新店成本降低.
上周汉庭刚公布二季报,公司营收和净利分别同比增长45.7%和68.5%.而其竞争对手--如家HMIN.O和七天SVN.N二季度营收分别成长60%和27.3%.七天净利成长23%,而如家继续消化去年斥资收购的莫泰168酒店带来的亏损,当季净利同比下降七成.
"对于并购我们是开放的,...尤其是如家收购莫泰这一大家伙后,我们要不收购的话,规模就差得越来越大."季琦表示,只要是合适的收购成本和合适区域,公司会考虑并购的可行性.
如家去年5月以4.7亿美元现金加股票收购当时第五大经济型酒店连锁--莫泰168,一下子增加276家门店.截止6月底,如家已拥有1,580家店.
经济型酒店正不断挤占国内传统的一星至三星级酒店的市场份额,类似汉庭,如家和七天纷纷跑马圈地,迅速在全国布局开店.汉庭今年计划新开260-270家新店.
汉庭实行多品牌策略,其旗舰品牌为"汉庭快捷",并拥有中档酒店品牌--汉庭全季和星程等.截止二季末,汉庭开业酒店家数达到863家,其中包括6月汉庭刚完成收购的星程酒店110家.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速