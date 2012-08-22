中国或在下月上调成品油价格

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月22日电---一家能源咨询机构的数据显示，随着三地原油变化率再破4%，中国或考虑下月再次上调成品油价格。
中国是世界上第二大石油消费国。
安迅思周三公布的数据显示，8月21日，布兰特、迪拜和辛塔三地原油22个工作日移动均价变化率比中国上次提高成品油价格后的水平高出了4.25%。
根据目前的一个月考察期，中国政府至少得等到9月中旬开始上调。中国上一次调整成品油零售价是在8月10日。
根据中国现有的成品油定价机制，当三地原油22个工作日移动均价变化率突破4%时，通常会引发国内成品油价格的上调。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
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