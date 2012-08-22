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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 14:27 BJT

〔路透基点〕力劲科技2.5亿港元三年期定期贷款获超额认购--RLPC

路透香港8月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,力劲科技集团有限公司(0558.HK)的2.5亿港元(3,220万美元)三年期定期贷款获超额认购,贷款规模可能扩大.

消息人士透露,银团应会在本周末关闭.

一如先前报导,恒生银行牵头本案,借款人为Power Excel International Ltd.力劲科技提供担保.

该贷款按季度分七次不等额偿还,平均期限为2.475年.

贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码300个基点.

银行承贷5,000万港元或以上,含全部费用的价码为381个基点,费用为200个基点,享有委托主办行头衔;承贷4,000-4,900万港元,含全部费用的价码为373个基点,费用为180个基点,享有主办行头衔;承贷3,000-3,900万港元,含全部费用的价码为365个基点,费用为160个基点,享有安排行头衔.

2011年8月,力劲科技子公司力劲机械签订4.75亿港元三年期定期贷款,含全部费用的最高价码为307.8个基点,利率为较Hibor加码250基点.该贷款也由恒生银行牵头,其他十余家银行参与.

在香港上市的力劲科技制造压铸和注塑成型机.(完)

--编译 王翔琼;审校 蔡美珍

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