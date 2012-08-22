〔中国稀土〕商务部向符合条件企业发放今年第二批稀土出口配额9,770吨

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透北京8月22日电---中国商务部周三向符合条件企业下达2012年第二批稀土出口配额共9,770吨,其中轻稀土和中重稀土出口配额分别为8,537吨和1,233吨.
商务部网站刊登新闻稿公布的配额安排表显示,获得出口配额的公司共有24家,包括包钢集团公司和五矿集团等.
商务部并公布了2012年第一批稀土出口企业名单,共包括五矿集团和中钢集团在内的9家企业,第一批下达量共有10,546吨,其中轻稀土9,095吨,中重稀土1,451吨.
商务部并注明,为保证企业所得配额量更加准确,第二批下达的配额量是根据相关企业2009年至2011年出口实绩计算得出.此前的预留量则根据相关企业2009年至2011年1-10月的出口实绩(因当时2011年全年出口数据尚未发布)计算,因而两次的数据略有不同.
中国自2012年起对稀土出口配额按照轻稀土和中重稀土分类管理.
中国此前发布中国的稀土状况与政策白皮书,明确指出中国对稀土实施更为严格的生态环境保护标准和保护性开采政策,尽快完善稀土管理法律法规,加快实施大企业集团战略,促进稀土产业结构调整.[ID:nSB1621576]
中国工业和信息化部8月发布稀土行业准入条件,首次从生产规模方面设置稀土准入门槛;相关管理部门官员预计,全国有将近20%的产能将会被淘汰.[ID:nSB1709596] (完)
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--发稿 李文科; 审校 曾祥进
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速