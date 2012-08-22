黑客瞄准英国政府网站 为阿桑奇鸣不平

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月21日电---英国政府周二表示，黑客在过去24小时里瞄准了英国政府部门网站。黑客组织Anonymous表示，为抗议英国政府对维基解密创始人阿桑奇的处理，他们对政府网站发起了攻击。
英国首相官邸和内政部表示，黑客试图干扰政府网站的举动没能奏效或只是引起了一点小问题，但司法部称他们的网站受到了影响。
阿桑奇为逃避被引渡到瑞典，依然藏身在厄瓜多尔驻英国大使馆。英国政府暗示，为了进入使馆逮捕阿桑奇，可能取消厄瓜多尔大使馆的外交地位。这遭到阿桑奇本人和厄瓜多尔的抨击。
司法部一名女发言人称：“这是一个公共信息网站，内容不含敏感数据。为保证网站正常运行采取了一定措施，某些访问者或许因此无法间歇性地访问该网站。”
英国首相官邸对此次事件未予特别关注。
首相官邸一位女发言人称：“或许是有这种企图，但就我们所知，他们并未成功。”
所有政府网站周二似乎都处于正常运行中。Anonymous暗示自己是袭击这些政府网站的幕后指使。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透悉尼2月28日 - 美国小麦周二小涨，脱离上日触及的近一周低位 ，月线仍可能录得17个月最大涨幅，因预期市场对美国出口有强劲需求。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约本月累计涨逾4.5% ，或将录得2015年9月以来最大月线涨幅。 小麦价格总体而言受美国农业部稍早预估的出口强劲推动。 但小麦周一触及每蒲式耳4.38美元的近一周低点，因北半球产量前景乐观而承压。 主力大豆期货基本持平于2月初水准。 主力玉米期货本月累计上扬近3%，为连续三个月上涨。 美元今日盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带 来提振。 美国原油期货周二连续第二日上升，即便市场仍受美国增产左右，但石油输出国组织(OPEC)对减产协议的 高执行率提供支撑。 美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因特朗普表示，他会在周二就基建投资发表 “重大”声明。 以下为0216GMT报价： 合约
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本