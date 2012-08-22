黑客瞄准英国政府网站 为阿桑奇鸣不平

芝加哥期市：小麦价格小涨，2月料将录得近一年半最大月线涨幅

路透悉尼2月28日 - 美国小麦周二小涨，脱离上日触及的近一周低位 ，月线仍可能录得17个月最大涨幅，因预期市场对美国出口有强劲需求。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约本月累计涨逾4.5% ，或将录得2015年9月以来最大月线涨幅。 小麦价格总体而言受美国农业部稍早预估的出口强劲推动。 但小麦周一触及每蒲式耳4.38美元的近一周低点，因北半球产量前景乐观而承压。 主力大豆期货基本持平于2月初水准。 主力玉米期货本月累计上扬近3%，为连续三个月上涨。 美元今日盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带 来提振。 美国原油期货周二连续第二日上升，即便市场仍受美国增产左右，但石油输出国组织(OPEC)对减产协议的 高执行率提供支撑。 美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因特朗普表示，他会在周二就基建投资发表 “重大”声明。 以下为0216GMT报价： 合约