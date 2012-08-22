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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 16:58 BJT

更正:〔中国钢铁〕中国钢厂已违约或推迟发货的铁矿石多达400万吨--交易商

(更正:因译文有误,标题与内文第一段应更正为"中国钢厂已违约或推迟发货的铁矿石多达400万吨",非"中国钢厂将违约或推迟出货")

路透新加坡/上海8月22日电---交易商周三表示,在近期铁矿石价格急跌后,中国钢厂本月已经违约或要求矿山推迟发货的供应合同铁矿石高达400万吨.

这些可以装满24艘海岬型船只的铁矿石已进入现货市场,加剧铁矿石的价格压力.由于全球最大市场中国钢铁需求疲弱,今年迄今铁矿石价格已累计跌23%.

含铁量为62%的铁矿石价格周二下跌2.7%,至每吨106.40美元,为2009年12月16日以来最低.(完)

--编译 于春红;审校 王冠中

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