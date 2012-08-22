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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 13:50 BJT

〔台湾股市〕小幅收低,受防御类股和半导体类股跌势拖累

路透台北8月22日电---台湾股市周三收盘下跌0.14%,受纺织纤维股.TTII及运输股.TTPI等防御类股拖累,上述两类股分别下跌3.5%和0.73%,而半导体类指数.TSII亦跌0.9%. 加权股价指数.TWII下跌10.23点,报7,496.58点.

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