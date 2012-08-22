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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 13:47 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持于115美元附近,受欧洲期望和中东局势支撑

路透新加坡8月22日电---布兰特原油期货周三在每桶115美元附近持稳,市场寄望欧洲决策者将采取行动解决欧债危机,且中东紧张局势导致供应中断忧虑持续,都支撑了油价.

布兰特油价自6月触及年内低点88.49美元以来,已反弹约三分之一,上周受欧洲进展期望和伊朗相关忧虑推动,创下三个月高位.

只有投资者看到更多切实迹象显示欧洲和中国等各国央行打算出台坚定措施刺激经济发展,油价才能维持上升势头.

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