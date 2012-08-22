〔中国股市〕沪综指收低,地产股再度下跌因房产税扩围疑虑升温

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透北京8月22日电---中国股市沪综指周三收低.市场信心不振导致盘中再度失守2,100点,而房地产股受房产税扩围疑虑打击,已连续数个交易日整体下跌.分析师表示,在没有利好政策支持下,大盘仍将维持弱势格局.
沪综指.SSEC收报2,107.71点,跌10.56点或0.5%,盘中最低曾触及2,097.6点.今日沪市A股成交金额489亿元人民币,上日为514亿元.
浙商证券分析师王伟俊指出,从上周开始,前期强势股如食品饮料等的补跌特征明显,"整个大盘还是比较弱,大的格局一直没有变化,资金不断流出股票市场,反转比较难."他称.
他认为,从趋势看,若短期内没有大的利好政策出台,市场将维持弱势格局.
上证地产指数.SSEP已连续四个交易日下跌,今日收跌1.66%创下约五个月最低水平.房地产龙头--万科A(000002.SZ)收挫2.16%,报8.14元,创四个月收盘新低.
近日对楼市调控再加码的疑虑升温.昨日国土资源部网站消息称,湖北和湖南新版房产税的征收细则正在制定中,且已购存量二套房也将被征税,这让房产税扩围的消息甚嚣尘上.
沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,309点,下滑0.61%,成交量为288,792手.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速