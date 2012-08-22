版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 15:12 BJT

〔中国股市〕沪综指收低,地产股再度下跌因房产税扩围疑虑升温

路透北京8月22日电---中国股市沪综指周三收低.市场信心不振导致盘中再度失守2,100点,而房地产股受房产税扩围疑虑打击,已连续数个交易日整体下跌.分析师表示,在没有利好政策支持下,大盘仍将维持弱势格局.

沪综指.SSEC收报2,107.71点,跌10.56点或0.5%,盘中最低曾触及2,097.6点.今日沪市A股成交金额489亿元人民币,上日为514亿元.

浙商证券分析师王伟俊指出,从上周开始,前期强势股如食品饮料等的补跌特征明显,"整个大盘还是比较弱,大的格局一直没有变化,资金不断流出股票市场,反转比较难."他称.

他认为,从趋势看,若短期内没有大的利好政策出台,市场将维持弱势格局.

上证地产指数.SSEP已连续四个交易日下跌,今日收跌1.66%创下约五个月最低水平.房地产龙头--万科A(000002.SZ)收挫2.16%,报8.14元,创四个月收盘新低.

近日对楼市调控再加码的疑虑升温.昨日国土资源部网站消息称,湖北和湖南新版房产税的征收细则正在制定中,且已购存量二套房也将被征税,这让房产税扩围的消息甚嚣尘上.

沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,309点,下滑0.61%,成交量为288,792手.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]

中国融资融券 [.SSCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐