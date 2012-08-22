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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 14:16 BJT

〔日本股市〕近期上涨后收跌,日本7月出口疲弱构成拖累

路透东京8月22日电---日本股市日经指数在近期上涨后周三下跌,因为投资者对欧洲央行将很快采取行动应对债务危机的前景失去耐心,同时日本7月出口降幅创六个月来最甚.

日经指数.N225下滑0.3%至9,131.74点,跌至5日移动均线切入位9,143.02点和26周移动均线切入位9,148.53的下方.

东证股价指数.TOPX下跌0.3%至762.73点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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