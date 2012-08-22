更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元延续跌势,市场静候FED会议记录和中国PMI

(更正:因译文有误,第六段应为"由于决策者可能无法达成(欧元区所需要的),投资人很可能会失望",非"由于决策者未明白讲出要在欧元区怎么做,因此投资人失望的空间可能很大")

路透悉尼/惠灵顿8月22日电---澳元和新西兰元兑欧元周三跌至数周新低,因投资者持续削减欧元空仓,即便欧洲债务计划并无新的具体进展.

欧元兑澳元EURAUD=R升至1.1946澳元,为一个月高位;欧元兑新西兰元EURNZD=R触及四周高点1.5427新西兰元,归因一波空头回补.欧元兑澳元自本月稍早触及纪录低点1.1597以来累计涨近3%.

投资者之前大举看空欧元,令澳元和新西兰元易于出现修正.

欧元升破位于1.1850澳元的主要阻力位,技术图形显示前方有少许障碍,交易员认为欧元有涨至1.20-1.21的空间.最新报1.1941澳元.

不过长期来看,分析师对欧元仍不乐观.

"由于决策者可能无法达成(欧元区所需要的),投资人很可能会失望."巴克莱分析师Hamish Pepper说.

另外,技术图形显示,欧元兑新西兰元可能上看7月25日高点1.5455新西兰元,尽管短线已呈现超买.

欧元反弹加上亚股走低,令澳元及新西兰元兑美元同感压力.

澳元兑美元AUD=D4从盘初的1.0470美元跌至1.0438美元,逼近上周所及的三周低位1.0411.

矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)公布获利下滑35%之后,澳元兑美元曾触及1.0432美元的盘中低点.

新西兰元兑美元NZD=D4下跌至0.8080美元,周二尾盘时报0.8105.隔夜曾短暂触及一周高点0.8144.

市场的下一个关注点是美国联邦储备理事会(FED)的会议记录,以及将于周四公布的汇丰中国PMI初值.(完)

--编译 王翔琼/李婷仪;审校 程琳/戴素萍

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