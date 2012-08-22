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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 14:22 BJT

〔韩国股市〕连续第四日下滑,一个月来的涨势暂歇

路透首尔8月22日电---韩国股市周三连续第四日下滑,投资者一方面整固一个月来升势所录得的涨幅,另一方面等待欧洲央行充实其解决西班牙和意大利债务问题的计划.

造船类股受获利了结拖累表现不佳,现代重工(009540.KS)和大宇造船(042660.KS)分别下挫2.8%和1.6%.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.41%至1,935.20点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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