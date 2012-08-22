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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 14:37 BJT

〔澳洲股市〕收跌,必和必拓财报未能激励投资者

路透堪培拉8月22日电---澳洲股市周三下滑0.2%,上交易日曾触及三个半月高位;澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和其他大宗商品公司的财报未能激励投资者.

必和必拓下跌0.3%,此前该公司公布称,其会计年度下半年获利下滑35%,而且称不准备批准Olympic Dam铜矿扩张计画.

Woodside Petroleum(WPL.AX)挫跌3.1%,此前该公司称其关键的Pluto液化天然气项目未能勘探出足够多的商业燃气来支持扩张计划.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收低7.4点,报4,376.0点.周二该指数上涨0.4%,录得5月初以来的最高收盘位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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