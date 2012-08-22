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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 15:09 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌,因投资者对欧央行祭出行动失去耐心(更新版)

* Fuji Media和电通股价下跌,此前美银美林下调这两家公司的评级

* 日本烟草延续跌势,受到欧盟调查报告的拖累

* 东证股价指数成交量仍处于低位,为今年第三低水准

* 高盛仍对市场持乐观看法

路透东京8月22日电---日本股市日经指数周三在近期上涨后回落,受累于投资者对欧洲央行将很快采取行动遏制欧元区债务危机的前景渐失耐心.日本疲弱的出口数据亦增添了悲观情绪.

投资者一直寄望欧洲央行能祭出一些行动,对于欧洲央行确实会就购债计划细节达成协议以拉低西班牙和意大利等国借贷成本的迹象,投资者渐失耐心.

"这也就是为什么人们今日获利了结,"法国巴黎银行股票和衍生品主管Kyoya Okazawa表示.

日经指数.N225下滑0.3%至9,131.74点,跌至5日移动均线切入位9,143.02点和26周移动均线切入位9,148.53点的下方.

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