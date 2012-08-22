〔日本股市〕日经指数收跌,因投资者对欧央行祭出行动失去耐心(更新版)

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
* Fuji Media和电通股价下跌,此前美银美林下调这两家公司的评级
* 日本烟草延续跌势,受到欧盟调查报告的拖累
* 东证股价指数成交量仍处于低位,为今年第三低水准
* 高盛仍对市场持乐观看法
路透东京8月22日电---日本股市日经指数周三在近期上涨后回落,受累于投资者对欧洲央行将很快采取行动遏制欧元区债务危机的前景渐失耐心.日本疲弱的出口数据亦增添了悲观情绪.
投资者一直寄望欧洲央行能祭出一些行动,对于欧洲央行确实会就购债计划细节达成协议以拉低西班牙和意大利等国借贷成本的迹象,投资者渐失耐心.
"这也就是为什么人们今日获利了结,"法国巴黎银行股票和衍生品主管Kyoya Okazawa表示.
日经指数.N225下滑0.3%至9,131.74点,跌至5日移动均线切入位9,143.02点和26周移动均线切入位9,148.53点的下方.
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速