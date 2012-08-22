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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 15:34 BJT

〔澳洲个股〕必和必拓称,预计中国钢铁产量增速将下降

路透悉尼8月22日电---必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三称:

* 预计中国钢铁产量增速将下降

* 并不认为铁矿石价格会大幅上涨

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