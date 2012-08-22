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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 15:11 BJT

〔日本债市〕20年期公债标售前价格几无变动,日债期货位于云区下方

路透东京8月22日电---日本公债价格周三几无变动,在周四20年期公债标售之前,近期的反弹之势失去动能. 指标日债期货也遭遇技术阻力位阻碍,尽管市场基本上受欧洲相关忧虑支持,而近期全球风险资产却上扬.该阻力位处于日线图上一目均衡云区底部. 10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC持平于0.820%,此前短暂触及一周低点0.815%,仍低于上周所及两个月高点0.860%.

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