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市场报道 | 2012年 8月 22日 星期三 15:11 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元小跌,市场等候欧元区行动

路透苏黎世8月22日电---瑞郎兑美元周三小跌,投资者紧张观望欧洲各国政府和央行将采取何种危机应对措施.

近一年来,瑞郎走势与欧元兑美元的表现亦步亦趋.为了避免通缩及景气衰退,瑞士央行于去年9月6日设定1.20瑞郎兑1欧元汇率限制;此前避险的投资人将瑞郎兑欧元推升至接近平价水准.

欧元兑美元周三小跌,此前触及七周高位,欧洲决策者将果断行动化解危机的预期,提振欧元.

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