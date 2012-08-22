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市场报道 | 2012年 8月 22日 星期三 15:27 BJT

《汇市简讯》一个月期英镑选择权波动率逼近多年低位

0702GMT * 近几日一个月期英镑波动率在6.75%附近 * 6.5%(5月初及多年低位)处的支撑力道强劲 * 实际波动率高于隐含波动率,这亦限制跌势 * 小时图上一个月期实际波动率为6.8%,日线图上为6.9% * 三个月期波动只比长期低位7.25%高出0.15个百分点,一年期波动率已跌至长期低点8.9%.(完) --编译 兰秀娟;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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