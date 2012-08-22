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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 15:20 BJT

〔新兴汇市〕表现各异,韩元和坡元因欧元空头回补而下滑

路透新加坡8月22日电---新兴亚洲货币周三表现不一,尽管欧元走高.这是因为投资者锁定部分亚洲货币兑欧元的获利,且市场担心全球经济增速放缓.

马来西亚马币(林吉特)MYR=MY和菲律宾披索PHP=PDSP兑美元双双走高,因在本地市场假期过后迎来买需.

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