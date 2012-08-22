版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 15:43 BJT

〔欧洲金融〕德国重组他国所欠债务符合自身利益--英国央行官员普森

路透伦敦8月22日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在英国广播公司(BBC)周三播出的一段采访中称,德国重组其他欧洲国家所欠其债务符合德自身的利益.

"真正地重组其他国家所欠德国的债务,符合德国的利益,包括商业利益和经济利益,而不仅仅是理想化的对外政策利益,"普森在BBC发布的采访摘要中表示.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐