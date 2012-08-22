〔全球金市〕黄金持于三个半月高位附近,铂金价格坚挺

重发-《全球汇市》美元因寄望刺激计划而持稳，市场等待特朗普讲话

(重发以调整格式) * 特朗普考虑大规模增加军费的消息提振美元 * 投资者等待特朗普在国会的讲话以寻找更多线索 * 英镑走势艰难，之前英镑因英国退欧担忧重燃而下跌 路透东京2月28日 - 美元周二盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带来提振。 白宫一预算官员周一称，美国总统特朗普特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下 一财年的国防部开支提高540亿美元。 “有关军费和基建支出的言论引发了人们对今日稍晚特朗普国会讲话的期待，这提振了 美元和美债收益率，”巴克莱的资深外汇策略师Shin Kadota说。 但这对美元的提振有限，因为增加军费的同时会削减相同规模的非国防开支，包括大幅 缩减对外援助。 此外，投资者在今日稍晚特朗普讲话前也采取观望态度，这限制了美元走势，并压抑了 整体市场交投活动。 在特朗普去年11月赢得美国大选后不久，美元大幅上涨，因市场预计他将推出大规模财 政刺激措施和通货再膨胀计划。但由