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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 15:20 BJT

〔全球金市〕黄金持于三个半月高位附近,铂金价格坚挺

路透新加坡8月22日电---现货金周三持稳在上日所及三个半月高点附近,因投资者依然对欧洲央行将很快采取行动遏制危机充满信心.

铂金(白金)价格触及5月初以来最高,因全球第三大铂金生产商Lonmin一处矿山存在供应中断忧虑.

近期的媒体报导称,欧洲央行一直在勾画遏制西班牙和意大利借款成本的措施细节,这缓轻了投资者的担忧,不过该央行试图平息这样的臆测.

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