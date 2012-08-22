〔全球金市〕黄金持于三个半月高位附近,铂金价格坚挺

中韩关系：韩国乐天草率决定无异为虎作伥，中国不欢迎这样的乐天--新华
路透北京2月28日 - 针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。
路透新加坡8月22日电---现货金周三持稳在上日所及三个半月高点附近,因投资者依然对欧洲央行将很快采取行动遏制危机充满信心.
铂金(白金)价格触及5月初以来最高,因全球第三大铂金生产商Lonmin一处矿山存在供应中断忧虑.
近期的媒体报导称,欧洲央行一直在勾画遏制西班牙和意大利借款成本的措施细节,这缓轻了投资者的担忧,不过该央行试图平息这样的臆测.
路透北京2月28日 - 针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。
路透2月28日 - 现货金周二持稳，上日从三个半月高位回落，投资者 等待今日稍晚美国总统特朗普的重要讲话，寻求关于他经济政策的更明确 的信息。 0044GMT，现货金 基本持平于每盎司1,252.15美元。金价上日 一度触及11月11日来高位1,263.80美元。 美国期金 跌0.5%至1,252.70美元。 投资者翘首以待周二晚间美国总统特朗普将向国会发表的政策讲话。 外界预计他可能给出有关减税计划的线索。 特朗普周一称他将提出预算案中包括增加军费开支，但会在其他方面 缩减支出来弥补。 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美联储可能需要在近期 升息，以免落后于通胀形势。 香港政府统计处周一数据显示，今年1月自香港流入中国内地的黄金 量按月减少38.3%。 俄罗斯黄金行业联盟(Gold Industrialists' Union)周一称，俄罗斯 2017年黄金产量料将增至最多305吨，去年
(重发以调整格式) * 特朗普考虑大规模增加军费的消息提振美元 * 投资者等待特朗普在国会的讲话以寻找更多线索 * 英镑走势艰难，之前英镑因英国退欧担忧重燃而下跌 路透东京2月28日 - 美元周二盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带来提振。 白宫一预算官员周一称，美国总统特朗普特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下 一财年的国防部开支提高540亿美元。 “有关军费和基建支出的言论引发了人们对今日稍晚特朗普国会讲话的期待，这提振了 美元和美债收益率，”巴克莱的资深外汇策略师Shin Kadota说。 但这对美元的提振有限，因为增加军费的同时会削减相同规模的非国防开支，包括大幅 缩减对外援助。 此外，投资者在今日稍晚特朗普讲话前也采取观望态度，这限制了美元走势，并压抑了 整体市场交投活动。 在特朗普去年11月赢得美国大选后不久，美元大幅上涨，因市场预计他将推出大规模财 政刺激措施和通货再膨胀计划。但由