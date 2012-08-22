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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 15:30 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超1,748亿韩元,为连续第12日买超

路透首尔8月22日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,748亿韩元,为连续第12日买超,期间累计买超4.867万亿(兆)韩元(43亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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8月22日 174.8 -165.2 11.0

8月21日 250.9 -58.4 -176.4

8月20日 7.7 28.7 -37.0

8月17日 491.6 -20.0 -241.4

8月16日 321.8 -107.7 -196.7

8月14日 390.0 -54.7 -324.9

8月13日 238.8 -231.3 -5.7

8月10日 621.3 -265.8 -333.4

8月 9日 1,474.3 -112.4 -1,325.2

8月 8日 690.9 60.2 -751.9

8月 7日 51.0 149.6 -192.2

8月 6日 153.9 370.1 -513.9

8月 3日 -55.3 12.8 40.7

8月 2日 197.8 10.9 -202.1

8月 1日 40.4 199.9 -235.4

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本月以来 5,050.0 -183.1 -4,484.6

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今年以来 11,719.8 2,764.4 -10,494.7

------------------------------------------------- (完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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