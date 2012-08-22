〔表格〕外资在韩国股市买超1,748亿韩元,为连续第12日买超

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透首尔8月22日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,748亿韩元,为连续第12日买超,期间累计买超4.867万亿(兆)韩元(43亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月22日 174.8 -165.2 11.0
8月21日 250.9 -58.4 -176.4
8月20日 7.7 28.7 -37.0
8月17日 491.6 -20.0 -241.4
8月16日 321.8 -107.7 -196.7
8月14日 390.0 -54.7 -324.9
8月13日 238.8 -231.3 -5.7
8月10日 621.3 -265.8 -333.4
8月 9日 1,474.3 -112.4 -1,325.2
8月 8日 690.9 60.2 -751.9
8月 7日 51.0 149.6 -192.2
8月 6日 153.9 370.1 -513.9
8月 3日 -55.3 12.8 40.7
8月 2日 197.8 10.9 -202.1
8月 1日 40.4 199.9 -235.4
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本月以来 5,050.0 -183.1 -4,484.6
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今年以来 11,719.8 2,764.4 -10,494.7
------------------------------------------------- (完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速