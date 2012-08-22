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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 16:53 BJT

〔英国金融〕MPC委员普森称政府应用低水平的借贷成本进行投资--BBC

路透伦敦8月22日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周三在接受BBC电视台采访时表示,英国政府应利用低水平的借贷成本来进行投资.

"与民间债务一样,对于公共部门债务来说,重要的是钱花在何处,因此正如一些知名的经济学家站出来所说的:'我们一直表示,应该有建设性地进行公共部门投资,而不是进行削减,因为重要的是你将钱以何种价格投在何处,"普森表示.

"因此只要利率像英国这么低,没有理由不对经济做点什么,"他说.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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