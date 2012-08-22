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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 15:52 BJT

〔金属期市〕期铜从一个月高位回落,必和必拓暂停扩产的消息抑制跌幅

路透新加坡8月22日电---伦敦期铜周三从前一日触及的一个月高位下滑,但必和必拓(BHP.AX)因中国经济放缓将推迟项目扩张的消息帮助抑制了跌幅.

全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)周三公布会计年度下半年获利下滑35%,受到商品价格走弱及产业行动影响,该公司并称Olympic Dam铜矿扩张计画退回到规画阶段.[ID:nST0541937]

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