〔中国债市〕人民币利率互换涨幅扩大,投资者买入IRS对冲债市下跌风险

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透上海8月22日电---中国人民币利率互换(IRS)周三涨幅明显扩大,IRS整体曲线上行约10个基点(bp).七天资金利率仍在高位徘徊,且今日债市孱弱,大量投资者配置IRS对冲风险.
交易员表示,今日稍早十年期国债招标结果高于预期,悲观的债市投资者纷纷奔赴IRS市场,买入IRS对冲债市下跌的风险.
"整个curve(曲线)都上了10个点左右,第一是七天(资金)利率没下来,第二是10年期国债招标结果不佳带动现券市场走软,很多人都配IRS来hedge(对冲)风险."上海一银行交易员称.
北京时间15:48,中国银行间市场七天质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS报在3.7987%,昨日收于3.7453%.
中国银行间债市现券收益率曲线周三整体上移.稍早招标的十年期国债结果高于预期,令做空情绪愈加浓重.[ID:nSB1737662]
针对明日将公布的汇丰PMI初值,北京一银行交易员认为,该数值对IRS影响有限.
"即使该数值低于预期,暗示经济走势艰难,以央行近期维稳态度看,降准可能性亦很渺茫,"他称.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.3540/3.4700 3.0917/3.1883 3.0733/3.1717 3.0683/3.1683 3.0700/3.3600
周二 3.2500/3.3500 3.0120/3.1000 2.9780/3.0740 2.9860/3.0840 2.9900/3.2350
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变动 +0.1040/+0.1200 +0.0797/+0.0883 +0.0953/+0.0977 +0.0823/+0.0843 +0.0800/+0.1250
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速