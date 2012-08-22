〔中国债市〕人民币利率互换涨幅扩大,投资者买入IRS对冲债市下跌风险

路透上海8月22日电---中国人民币利率互换(IRS)周三涨幅明显扩大,IRS整体曲线上行约10个基点(bp).七天资金利率仍在高位徘徊,且今日债市孱弱,大量投资者配置IRS对冲风险.

交易员表示,今日稍早十年期国债招标结果高于预期,悲观的债市投资者纷纷奔赴IRS市场,买入IRS对冲债市下跌的风险.

"整个curve(曲线)都上了10个点左右,第一是七天(资金)利率没下来,第二是10年期国债招标结果不佳带动现券市场走软,很多人都配IRS来hedge(对冲)风险."上海一银行交易员称.

北京时间15:48,中国银行间市场七天质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS报在3.7987%,昨日收于3.7453%.

中国银行间债市现券收益率曲线周三整体上移.稍早招标的十年期国债结果高于预期,令做空情绪愈加浓重.[ID:nSB1737662]

针对明日将公布的汇丰PMI初值,北京一银行交易员认为,该数值对IRS影响有限.

"即使该数值低于预期,暗示经济走势艰难,以央行近期维稳态度看,降准可能性亦很渺茫,"他称.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3540/3.4700 3.0917/3.1883 3.0733/3.1717 3.0683/3.1683 3.0700/3.3600

周二 3.2500/3.3500 3.0120/3.1000 2.9780/3.0740 2.9860/3.0840 2.9900/3.2350

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变动 +0.1040/+0.1200 +0.0797/+0.0883 +0.0953/+0.0977 +0.0823/+0.0843 +0.0800/+0.1250

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)