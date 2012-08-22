版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 16:25 BJT

〔中国基金〕中信资本称卡塔尔控股将认购其扩大后股本22.22%股权

路透香港8月22日电---中信资本控股有限公司周三称,卡塔尔国家股权基金卡塔尔投资局的全资子公司--卡塔尔控股公司(Qatar Holding LLC)正式认购中信资本增发股权,数量相当于于扩大股本后的22.22%.

中信资本的新闻稿并称,至此,中信资本其他股东持股比例为:中信国际金融控股与中信泰富(0267.HK)共持有42.78%,中国投资有限责任公司[CIC.UL]持有31.11%;余下3.89%由中信资本管理层及股份计画托管人持有.

卡塔尔控股目前主要的投资资产包括中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、巴克莱银行(BARC.L)等等.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐