叙政府军放弃叙伊边境两处军事设施

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼8月21日电---叙利亚反政府力量消息人士称，忠于总统阿萨德的武装部队周二撤出临近伊拉克边境的阿布·卡马尔镇(Albu Kamal)的两处军事设施，反政府武装在这一战略要地取得进展。

活动人士及叙利亚自由军(Free Syrian Army)一名军官表示，政府军撤出了阿布·卡马尔镇的空军情报及政治安全部门营地。该镇位于戴尔泽尔市(Deir al-Zor)东南120公里处。

“政府军依然占领着军事情报部门营地和阿布·卡马尔机场。反政府军占领该军事营地只是个时间问题。攻占机场难度要大一些，”反政府军指挥官Abu Mahmoud从该镇通过卫星电话表示。

叙利亚反抗阵线(Syrian Rebel Front)军事协调员Muhaimen al-Rumaid表示，阿布·卡马尔镇事实上已经陷落，但阿萨德武装依然通过数公里外的一处边境警察基地炮击该镇。

他还表示，叙利亚和伊拉克边境数周来一直处于反政府武装控制之下。伊拉克从其境内一侧关闭了该边境。

“控制阿布·卡马尔镇意味着我们抑制住阿萨德政府从伊拉克的补给线，同时通过与伊拉克境内部落的畅通联系，增强了叙利亚反政府的补给，”Rumaid表示。（完）