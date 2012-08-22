叙政府军放弃叙伊边境两处军事设施

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼8月21日电---叙利亚反政府力量消息人士称，忠于总统阿萨德的武装部队周二撤出临近伊拉克边境的阿布·卡马尔镇(Albu Kamal)的两处军事设施，反政府武装在这一战略要地取得进展。
活动人士及叙利亚自由军(Free Syrian Army)一名军官表示，政府军撤出了阿布·卡马尔镇的空军情报及政治安全部门营地。该镇位于戴尔泽尔市(Deir al-Zor)东南120公里处。
“政府军依然占领着军事情报部门营地和阿布·卡马尔机场。反政府军占领该军事营地只是个时间问题。攻占机场难度要大一些，”反政府军指挥官Abu Mahmoud从该镇通过卫星电话表示。
叙利亚反抗阵线(Syrian Rebel Front)军事协调员Muhaimen al-Rumaid表示，阿布·卡马尔镇事实上已经陷落，但阿萨德武装依然通过数公里外的一处边境警察基地炮击该镇。
他还表示，叙利亚和伊拉克边境数周来一直处于反政府武装控制之下。伊拉克从其境内一侧关闭了该边境。
“控制阿布·卡马尔镇意味着我们抑制住阿萨德政府从伊拉克的补给线，同时通过与伊拉克境内部落的畅通联系，增强了叙利亚反政府的补给，”Rumaid表示。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透悉尼2月28日 - 美国小麦周二小涨，脱离上日触及的近一周低位 ，月线仍可能录得17个月最大涨幅，因预期市场对美国出口有强劲需求。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约本月累计涨逾4.5% ，或将录得2015年9月以来最大月线涨幅。 小麦价格总体而言受美国农业部稍早预估的出口强劲推动。 但小麦周一触及每蒲式耳4.38美元的近一周低点，因北半球产量前景乐观而承压。 主力大豆期货基本持平于2月初水准。 主力玉米期货本月累计上扬近3%，为连续三个月上涨。 美元今日盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带 来提振。 美国原油期货周二连续第二日上升，即便市场仍受美国增产左右，但石油输出国组织(OPEC)对减产协议的 高执行率提供支撑。 美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因特朗普表示，他会在周二就基建投资发表 “重大”声明。 以下为0216GMT报价： 合约
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本