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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 16:35 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至三个月高点,受欧洲央行行动冀望提振

路透伦敦8月22日电---英镑兑美元周三升至三个月高点,扩大上日涨幅,因市场预期欧元区决策者很快会采取行动遏制欧债危机.

英镑兑美元GBP=D4升0.15%至1.5818美元,为5月底以来最强,交易商指出现来自美国账户的需求.

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