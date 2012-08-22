〔中国债市〕新债结果不佳令中长债颓势不改,关注明日汇丰PMI数据

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透上海8月22日电---中国银行间债市周三中长债颓势不改,上午招标的10年国债利率明显偏高,令本已疲弱不堪的中长债雪上加霜,而在公开市场巨量逆回购注入资金后,资金紧张局面稍显缓和,短券因此表现尚属稳定.
交易员表示,明日将有汇丰PMI数据公布,如果数据显示中国经济复苏乏力,则政策放松预期或再次增强,债市也有望迎来短期喘息,如反之,则现券将面临进一步调整压力.
"(明日汇丰PMI)消息出来以后,如果不好,大家又会预期一下政策,"北京一国有银行交易员称.
他并认为,尽管债市收益率在短期内超调后可能有小幅修正的机会,但在市场对下半年行情普遍预期不乐观的情况下,整体弱势的格局很难扭转.
银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三隔夜品种明显回落.受益于央行公开市场逆回购放量支援,流动性紧张格局暂时见到缓解,质押式回购短端利率应还有进一步下行的空间.[ID:nSB1737664]
财政部今日上午招标发行的10年期国债利率高于预期,投标倍数亦创出今年同期国债中最低.宏观经济步入低位运行阶段,央行对宽松货币政策的运用仍显迟疑.连日来资金紧绷等因素令债市表现疲态,亦严重影响本期债投标热情.[ID:nSB1737466]
剩余期限约9.51年固息国债120004券最新成交对应收益率CN120004=CFXS为3.3950%,上日尾盘报3.3590%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.0906 3.7987
上日 3.5036 3.7453
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7780/2.7220
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.5320/2.4650
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0690/3.0030 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速