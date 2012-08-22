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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 16:45 BJT

〔中国债市〕新债结果不佳令中长债颓势不改,关注明日汇丰PMI数据

路透上海8月22日电---中国银行间债市周三中长债颓势不改,上午招标的10年国债利率明显偏高,令本已疲弱不堪的中长债雪上加霜,而在公开市场巨量逆回购注入资金后,资金紧张局面稍显缓和,短券因此表现尚属稳定.

交易员表示,明日将有汇丰PMI数据公布,如果数据显示中国经济复苏乏力,则政策放松预期或再次增强,债市也有望迎来短期喘息,如反之,则现券将面临进一步调整压力.

"(明日汇丰PMI)消息出来以后,如果不好,大家又会预期一下政策,"北京一国有银行交易员称.

他并认为,尽管债市收益率在短期内超调后可能有小幅修正的机会,但在市场对下半年行情普遍预期不乐观的情况下,整体弱势的格局很难扭转.

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三隔夜品种明显回落.受益于央行公开市场逆回购放量支援,流动性紧张格局暂时见到缓解,质押式回购短端利率应还有进一步下行的空间.[ID:nSB1737664]

财政部今日上午招标发行的10年期国债利率高于预期,投标倍数亦创出今年同期国债中最低.宏观经济步入低位运行阶段,央行对宽松货币政策的运用仍显迟疑.连日来资金紧绷等因素令债市表现疲态,亦严重影响本期债投标热情.[ID:nSB1737466]

剩余期限约9.51年固息国债120004券最新成交对应收益率CN120004=CFXS为3.3950%,上日尾盘报3.3590%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.0906 3.7987

上日 3.5036 3.7453

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7780/2.7220

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.5320/2.4650

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0690/3.0030 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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