版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 17:01 BJT

〔全球金市〕现货铂金创三个月高位,受南非供应忧虑推助

路透伦敦8月22日电---铂金周三跃升至5月初以来最高,受南非供应忧虑提振,当地矿工的抗议活动可能扩大,此前有44人在警察与工会的冲突中丧生.

全球第三大铂金生产商Lonmin上周爆发骚乱,生产活动停止.之后,规模较小的同业Royal Bafokeng(RBPJ.J)周三亦停产,而全球最大铂金生产商英美铂业(Anglo American Platinum)(AMSJ.J)称已收到矿工的加薪要求.

现货铂金XPT=一度上涨1.5%至每盎司1,524.49美元,0841 GMT时报1,521.75美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐