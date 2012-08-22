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市场报道 | 2012年 8月 22日 星期三 17:17 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元升至三个月新高,因寄望欧洲央行出招

路透伦敦8月22日电---英镑兑美元周三升至三个月高位,延续上交易日升势,因市场寄望欧洲央行将采取行动遏制欧元区危机.

交易商称有来自一家大型美国投资者的买需,并称英镑周二突破关键技术水准激励投资者买入英镑.

英镑/美元GBP=D4上涨0.15%至1.5818美元,为5月末以来的最高位,周二曾收在200日及100日移动均线上方--目前200日均线在1.5716美元,100日移动均线切入位在1.5747美元.

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