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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 17:30 BJT

〔中港股市〕港股跌至近三周低位,沪市重启下行走势

* 恒生指数下跌1.1%,沪深300指数下滑0.8%

* 百丽股价下跌,此前该公司董事长称下半年前景疲弱

* 吉利汽车股价下滑,政府补贴高于预期提振上半年获利

路透香港8月22日电---香港股市周三跌至近三周最低位,企业财报疲弱拖累恒指跌破过去两周多数时间一直守住的支撑位,暗示前景看跌.

内地股市亦下滑,此前地方媒体报导称,房产税政策可能扩围,将更多城市纳入.

沪深300指数.CSI300收低0.8%至1月6日以来的最低收盘位.沪综指.SSEC下跌0.5%.

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