美国网站刊出英国哈里王子裸照

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月22日电(记者 Michael Holden)---美国一家网站周三刊出英国哈里王子的裸照，照片摄于拉斯维加斯一家酒店的房间中，图中哈里王子与一名年轻裸女嬉戏。这一事件可能使哈里王子与英国王室陷入尴尬。
英国王室一名消息人士向路透记者确认图片中确为英国女王伊丽莎白二世的孙子哈里王子。
在美国狗仔网站TMZ刊载的一张照片中，哈里王子用手捂住私处，而一名明显赤裸的女子藏在他的背后。哈里王子目前在英国军队担任阿帕奇直升机飞行员。
其它从背面拍到的照片显示，哈里王子在拥抱看似同一名赤裸女子。27岁的哈里王子是英国王室第三顺位继承人。
这些照片是在拉斯维加斯一家酒店的贵宾套房拍摄，哈里王子稍早与朋友们在赌城享受了私人度假。
TMZ网站称，这些照片是哈里王子与朋友们在酒店酒吧邀请了部分女性回到其房间后拍摄的。
哈里王子的发言人称：“我们目前不会对这些照片特别置评。”（完）
--编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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