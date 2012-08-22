〔中国外汇〕工行和农行周三起下调美元等外币存款利率

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透北京8月22日电---中国工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)周三起下调包括美元和欧元在内的部分外币存款利率.这或显示受中国经济复苏不确定性和美元升值预期的影响,中国境内企业持有外币资产意愿正不断增强,已使银行外币存款业务承压.
工行(1398.HK)和农行(1288.HK)网站显示,两家银行均将一年期美元存款利率下调至0.8%的水平,同期限欧元存款利率调至0.7%.其他主要银行尚未跟进.
北京某国有大行交易员称,由于对国内经济不景气的预期,美元相对强势,以及前期国际投机做空中国等因素,都使得国内结汇相对于去年有所下降,企业持有美元等外币资产意愿明显加强.
"其实大家接的美元头寸成本都很高...分支行亏着钱接回来,我们又亏着钱抛出去,因为美元太多了."上海某股份制银行外汇交易员并表示,除非客盘结汇明显回升,这一趋势预期仍会持续.
央行二季度货币政策执行报告写道,上半年末外币存款余额为4,051亿美元,同比增长58.0%,比年初增加1,301亿美元,同比多增994亿美元,从一方面映证了外管局的判断,即"当前境内企业和个人由做空转向做多美元,开始'负债本币化、资产外币化'的财务运作."[ID:nSB1698356]
各银行一年期外币存款利率一览(单位:%)(截至2012年8月22日):
银行 美元 欧元 公司股票代码
工商银行 0.80 0.70 (1398.HK)(601398.SS)
农业银行 0.80 0.70 (1288.HK)(601288.SS)
中国银行 1.00 1.10 (3988.HK)(601988.SS)
建设银行 1.00 1.10 (0939.HK)(601939.SS)
交通银行 1.00 1.10 (3328.HK)(601328.SS)
光大银行 1.15 1.20 (601818.SS)
受外汇占款减少等因素引起人民币流动性偏紧,国内目前一年期人民币隐含利率CNY1YFIX=R已经升至3.1487%,境内美元隐含利率则降至0.6571%,较同期限伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)1.042%相比低0.3849个百分点.
流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续高位,达到1,330点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4848元.从利率平价角度来看,这意味着境内美元流动性的相对宽裕程度正在不断提高,扩大了人民币和美元之间的利差.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速