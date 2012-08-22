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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 18:36 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,越南股市因银行忧虑下跌

路透曼谷8月22日电---东南亚股市周三多数收低,新加坡股市小跌至三周最低收位,越南股市连续第二天下跌,后市料将进一步走软.

越南股市.VNI收低1.6%至410.23点,为7月12日来最低,成交量颇高.

越南银行股周三进一步下跌,此前当地媒体报导称,一知名银行家被捕并可能面临牢狱之灾.

券商称,这条新闻引发信用之忧,并可能使市场在近期内陷于区间波动.

菲律宾股市.PSI收低1.1%,至一个月收盘低点.印尼股市.KLSE收高0.15%.

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