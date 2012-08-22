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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 19:09 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收于一个月新高,出口增长提供支持

路透新加坡8月22日电---马来西亚毛棕榈油期货价格周三收于逾一个月最高,追随豆油市场的涨势.经历了长周末假期之后市场重开,获得了出口增长的提振.

美国农业部(USDA)公布的本周大豆优良率仅比前一周升高一个百分点,这令对于作物不佳和豆油供给紧张的忧虑持续.

一位在新加坡的外国商品经纪公司的交易员说:"在豆油涨了这么多之后,市场在补涨."

美国12月豆油合约周二触及每磅0.563美元的高位,为4月30日以来最高.

指标11月棕榈油期货FCPOc3收涨3.9%,报每吨3,078马币(林吉特),为7月17日来最高.

总成交量为41,150口,大幅高于通常的25,000口.

路透技术分析师王涛表示,棕榈油在3,044马币面临阻力,若突破则将引发升向3,097马币的升势.

据船货调查机构Intertek Testing Services,马来西亚8月1-20日棕榈油出口增长6%.(完)

--编译 王洋; 审校 田建华

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