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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 20:58 BJT

〔国际油市〕航煤需求持坚,海湾地区升水窜涨至一年高位上方

路透新加坡8月22日电---行业消息人士周三表示,亚洲和中东航煤需求持坚,海湾地区升水窜涨至一年高位上方.

交易商称,Emirates General Petroleum Corp (Emarat)标购两艘总计7万吨的航煤船货,维多公司(Vitol)中标.价格为离岸价(FOB)每桶较中东报价升水近3美元,创下海湾地区一年多来最高.

"一周内升水跳涨了这么多,表明Emarat可能确实(航煤)匮乏,"一位驻新加坡的行业消息人士表示.

上述船货将于9月5-7日和10月23-25日装运.

交易商称,维多公司获得的升水幅度比科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp)上周签署的9月15-30日装运航煤船货的升水幅度高出约13%,因为海湾地区航空公司的需求上升.

然而,新加坡的航煤升水下滑,因为法国石油公司道达尔继未能为9月16-20日装运船货吸引到买家后下调了招标价格.向欧洲运输航煤和柴油套利的可行性下降,尽管由于炼厂维修欧洲的供应有限.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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